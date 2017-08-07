Международные резервы Украины в июле сократились на 1% - НБУ

Международные резервы Украины к началу августа составляли $17,795 млрд, что на 1% меньше, чем месяцем ранее, соответствующие предварительные данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) на своем веб-сайте.

По данным центробанка незначительное изменение объема резервов произошло, прежде всего, из-за расходов правительства в сумме $579,4 млн на обслуживание и погашение государственного долга, в том числе $509,9 млн по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте.

Приток резервов обеспечили поступление в пользу правительства $157,9 млн в результате размещения номинированных в валюте ОВГЗ, а также валютные интервенции НБУ на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты составила $29,8 млн.

По данным НБУ, по состоянию на 1 августа уровень резервов покрывал 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

В целом с начала текущего года объем резервов возрос на 15%.

Ранее сообщалось, что НБУ понизил прогноз международных резервов страны на конец 2017 года с $21,1 млрд до $20 млрд, однако повысил его на 2018 год с $26,2 млрд до $27,1 млрд, ожидая получения в текущем году двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех.

Прогноз резервов на 2019 год также улучшен с $25,1 млрд до $25,7 млрд.