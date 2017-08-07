Экономика

15:58 07.08.2017

Украина за 7 мес. импортировала 9,5 млн тонн угля на $1,5 млрд

Украина в январе-июле 2017 года импортировала 9 млн 457,851 тыс. тонн угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на сумму $1 млрд 472,151 млн, в том числе в июле – на $213,644 млн.

По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на $762,006 млн (доля в импорте 51,76%), из США – на $378,469 млн (25,71%), из Канады – на $116,185 млн (7,89%), из других стран – на $215,491 млн (14,64%).

Таким образом, в денежном выражении импорт угля за указанный период возрос на 85,9% по сравнению с январем-июлем-2016 ($792,044 млн).

В натуральном выражении импорт увеличился на 5,1% по сравнению с январем-июлем-2016 (8 млн 997,841 тыс. тонн).

При этом Украина в январе-июле экспортировала 351,947 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $58,169 млн, в том числе в РФ– на $30,945 млн, Словакию – на $22,038 млн, Турцию – на $2,566 млн, другие страны – на $2,619 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, в 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и 609,392 млн, в 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, в 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, в 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, в 2016 – $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн.

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