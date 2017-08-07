Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении аш-Шарара

Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении аш-Шарара, приостановленная в воскресенье в связи с вооруженными протестами, была восстановлена в понедельник, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в официальны кругах.

Вместе с тем ни руководство ливийской госкорпорации National Oil Corp. (NOC), ни пресс-служба испанской Repsol SA (основного иностранного партнера на аш-Шарара) не комментируют происходящее на месторождении.

По словам источника WSJ, добыча возобновлена в "нормальном режиме".

На месторождении аш-Шарара на западе Ливии, оператором которого является совместное предприятие NOC, Repsol SA, Total SA, OMVA AG и Statoil SA, в июле добывалось 270-275 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с).

По данным S&P Global Platts, за последние три месяца ОПЕК увеличила производство нефти на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за наращивания добычи Ливией и Нигерией, освобожденными от участия в соглашении ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Ливия в июле увеличила экспорт нефти 11% по сравнению с предыдущим месяцем - до 865 тыс. б/с, максимума за три года.