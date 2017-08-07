Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 6,9%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 31 июля по 7 августа сократились на 6,9% (на 145,1 тыс. тонн) – до 1 млн 972,3 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за этот период запасы углей антрацитовой группы снизились на 2,4% (на 17,3 тыс. тонн) – до 707,9 тыс. тонн, газовой группы – на 9,2% (на 127,8 тыс. тонн), до 1 млн 264,4 тыс. тонн.

В то же время, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю возросли на 6,8% (на 16,7 тыс. тонн) – до 262,5 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на 7 августа превышают показатель 31 июля на 15,3% (на 20,5 тыс. тонн) – до 154,9 тыс. тонн, тогда как запасы газовой группы снизились на 3,4% (на 3,8 тыс. тонн), до 107,6 тыс. тонн.

Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион отмечал, что снижение в июле-августе запасов угля на складах ТЭС связано с прохождением летнего пика потребления электроэнергии и проведения плановых ремонтов на блоках атомных электростанций (АЭС) в рамках их подготовки к работе зимний период.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.