Экономика

15:34 07.08.2017

Заявления министра Насалика наносят Украине многомиллионный ущерб - Коболев

Заявления министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика наносят Украине многомиллионный ущерб, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В прошлом году громкие заявления министра о недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС, что стоило Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа. Теперь заявления о неспособности украинской газотранспортной системы (ГТС) "прокачивать газ" … "Есть такие друзья, с которыми и враги не нужны", - написал А.Коболев на своей Facebook-странице.

И.Насалик в эфире программы "Перша Шпальта" в воскресенье заявил, что считает политику "Нафтогаза" относительно ГТС "бестолковой". По мнению министра, из-за политики НАК "Укртрансгаз" может прийти к тому, что будет технически не готов к прокачке газа.

Как сообщалось, в феврале 2017 года правление "Нафтогаза" отстранило Игоря Прокопива от обязанностей президента "Укртрансгаза" из-за подозрений в коррупции. Наблюдательный совет госхолдинга утвердил это решение, посчитав аргументы правления достаточно вескими. Однако уже в апреле 2017 года И.Прокопив был назначен заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины.

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