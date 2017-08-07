Франция принципиально согласна профинансировать разработку ТЭО строительства СЭС в Чернобыльской зоне

Франция принципиально согласна профинансировать разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства солнечной электростанции (СЭС) в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион.

"Неделю начал с общения с временным поверенным Франции в Украине Кристофом Ле Ригольором. Говорили о проектах солнечной энергетики в Чернобыльской зоне. Есть принципиальное согласие правительства Франции выделить финансирование для помощи Украине в разработке ТЭО проекта строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения", - написал он на своей Facebbok-странице.

В то же время, по словам В.Кистиона, НЭК "Укрэнерго" до октября должно разработать схему развития электросетей в Чернобыльской зоне для подключения в будущем СЭС мощностью до 1,2 ГВт.

"Мы объединим результаты исследований, изложенные в обоих документах, чтобы эффективно реализовать сверхважный для страны проект, который позволит утроить общий объем солнечной генерации", - резюмировал вице-премьер.

Как сообщалось, ранее Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило Кабинету министров поручить "Укрэнерго" осуществить проектирование присоединения солнечных электростанций мощностью до 1,2 ГВт в Чернобыльской зоне.