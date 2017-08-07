Расширенные санкции США негативны для кредитоспособности России - Moody's

Расширенные санкции США негативны для кредитоспособности России, поскольку они будут и дальше сдерживать инвестиции в российскую экономику, а также приведут к усилению кризиса во взаимоотношениях России с западными странами, который будет все труднее преодолеть, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Moody's также ожидает некоторого усиления оттока капитала из России, временного снижения стоимости рубля и соответствующего повышения инфляционных ожиданий.

"Расширенные санкции - неблагоприятный сигнал для инвесторов, особенно иностранцев, которые лишь недавно начали подстраиваться под существовавший санкционный режим, но они негативны и для внутренних инвесторов, которые хотели бы воспользоваться преимуществами улучшившейся конкурентоспособности России, чтобы создать экспортные возможности в различных отраслях", - отмечают аналитики Moody's.

Вместе с тем Moody's по-прежнему прогнозирует положительную динамику российского ВВП в 2017 году впервые с 2014 года, хотя новые санкции США ставят под вопрос устойчивость дальнейшего роста.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в прошлую среду подписал закон, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. Теперь президенту США придется уведомлять Конгресс о намерении снять санкции с России, а у Конгресса будет 30 дней, чтобы блокировать такие изменения.

Закон предусматривает кодификацию уже действующих против России ограничений. Будут ограничены возможности американских компаний участвовать в совместных энергетических проектах, в которых доля российских партнеров превышает 33% (ранее действовало ограничение в 50%). Кроме того, Вашингтон будет выступать против газопровода "Северный поток 2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". При этом в законе говорится, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Сразу после этого международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что новые санкции США не оказали непосредственного влияния на суверенные рейтинги России. По словам экспертов агентства, рейтинги РФ по-прежнему поддерживаются сильным внешнеторговым балансом и бюджетными показателями страны. Однако негативное влияние на рейтинги России оказывает зависимость экономики от экспорта нефти и газа, а также слабая институциональная и регуляторная среда.