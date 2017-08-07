Экономика

14:07 07.08.2017

Второй блок Змиевской ТЭС переведен на газовый уголь

Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго" переходит с дефицитного энергетического угля марок "АШ" и "Т" на использование угля газовой группы, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"Уже закончена работа по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания угля с переводом котлоагрегата блока № 2 на использование угля газовой группы марок "Г" и "ДГ", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что сейчас продолжаются работы по техническому переоснащению котлоагрегата 5-го блока станции. Одновременно с техническими работами на Змиевской ТЭС продолжается накопление складских запасов угля. На сегодняшний день, по информации управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА, его объемы составляют более 110 тыс. тонн.

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