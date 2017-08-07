Экономика

13:45 07.08.2017

Немецкий бизнес обеспокоен последствиями новых санкций США против РФ - DIHK

Немецкий бизнес по-прежнему обеспокоен возможными последствиями новых санкций в отношении России, которые на прошлой неделе утвердил президент США Дональд Трамп.

"Важные проекты по обеспечению надежных поставок могут быть заморожены, если немецким компаниям не разрешат сотрудничать в российских проектах по расширению сети газопроводов", - заявил глава отдела по внешнеэкономической деятельности Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер в интервью агентству dpa.

Если это произойдет, под ударом окажется и вся немецкая экономика, заявил Ф.Трайер.

По его мнению, "цикл взаимных протекционистских мер может привести только к потерям".

Между тем, как сообщает Deutche Welle, DIHK ожидает увеличения немецкого экспорта в Россию впервые за четыре года. По оценке организации, в 2017 году поставки товаров из ФРГ в Россию вырастут как минимум на 5%. За период с 2013 по 2016 годы объемы германского экспорта в РФ упали на 40%.

Отраслевая организация ZVEI отмечает восстановление бизнеса электротехнических компаний Германии в России в последние 12 месяцев, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. С 2012 по 2016 годы экспорт продукции этой отрасли из ФРГ в РФ сократился наполовину.

Новые санкции не были согласованы с европейскими странами, несмотря на то, что в ЕС неоднократно отзывались о них с жесткой критикой. Санкции могут затронуть фирмы из других стран, участвующие в проектах по ремонту, модернизации и расширению российских газопроводов.

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