Ливия приостановила нефтедобычу на крупнейшем месторождении из-за протестов

Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении аш-Шарара приостановлена в связи с забастовкой рабочих, сообщают Bloomberg и Thomson Reuters со ссылками на информированные источники.

По данным S&P Global Platts, за последние три месяца ОПЕК увеличила производство нефти на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за наращивания добычи Ливией и Нигерией, освобожденными от участия в соглашении ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

На месторождении аш-Шарара на западе Ливии, оператором которого является СП ливийской госкорпорации National Oil Corp. (NOC) и Repsol SA, Total SA, OMVA AG и Statoil SA, в июле добывалось 270-275 тыс. б/с. NOC пока не сделала официального заявления о проблемах на месторождении.

Источники Bloomberg не исключают, что добыча может возобновиться уже в понедельник.

Вместе с тем также приостановлены поставки бензина и авиационного керосина из порта Эз-Завия, где расположены крупный НПЗ и экспортный терминал.

Ливия в июле увеличила экспорт нефти 11% по сравнению с предыдущим месяцем - до 865 тыс. б/с, максимума за три года.