НБУ в понедельник объявил аукцион по покупке до $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник объявил аукцион по покупке до $50 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:30 кв.

В последний раз НБУ объявлял аукцион по покупке почти два месяца назад – 13 июня. Тогда центробанк купил $21,8 млн по курсу до 25,9999 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $27,4 млн по курсу от 25,997 грн/$1 до 26,03 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9995 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник к 12:00 укрепился до 25,8061 грн/$1 с 25,8429 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

В минувшую пятницу – 4 августа, НБУ перечислит Международному валютному фонду (МВФ) $450 млн в рамках обслуживания обязательств перед Фондом.