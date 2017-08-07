Экономика

10:51 07.08.2017

Южнокорейская прокуратура требует приговорить руководителя Samsung Group к 12 годам тюрьмы

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить к 12 годам тюрьмы заместителя председателя правления и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна, в случае, если его вина по коррупционному делу будет доказана, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, прокуратура заняла такую позицию по итогам четырех месяцев судебных слушаний по делу 49-летнего Ли Чжэ Ёна.

Ожидается, что вердикт суда станет известен в конце августа.

По версии следствия, Чхве Сун Силь, подруга бывшего президента страны Пак Кын Хе, незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по данным следствия, также передал Чхве Сун Силь около 43,3 млрд вон ($38 млн).

В свою очередь Ли Чжэ Ён отвергает обвинения в коррупции.

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