Курс биткойна поднялся выше $3000 - до рекорда

Курс биткойна в минувшую субботу поднялся выше $3000, достигнув очередного рекорда, капитализация рынка впервые превзошла $50 млрд, сообщает MarketWatch.

Согласно данным CoinDesk.com, в ходе торгов в субботу стоимость биткойна поднималась до $3360,87. К закрытию рынка в воскресенье курс криптовалюты составил $3286,87.

Капитализация рынка биткойна, по данным Coinmarketcap.com, в воскресенье составила $53,4 млрд.

Курс биткойна подскочил более чем на 10% за последнюю неделю.

Как сообщалось, блокчейн криптовалюты биткойн с 1 августа был разделен на две цепи, в результате образовались две валюты - "классический" Bitcoin (тикер BTC) и новый Bitcoin Cash (тикеры BCC или BCH), за которым стоит небольшая группа разработчиков.

Первоначально биткойн отреагировал ослаблением более чем на 5% относительно доллара США, однако быстро восстановился.

Несмотря на высокую волатильность, курс биткойна вырос более чем втрое в этом году, превысив отметку в $2000 в мае и $3000 в июне.