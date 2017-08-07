Курс доллара к евро снижается в понедельник, рынок ждет данных об инфляции в США

Доллар США ослабляется в понедельник относительно евро после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на сильных данных по американскому рынку труда, сообщает MarketWatch.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1789 по сравнению с $1,1773 на закрытие рынка в пятницу.

Как сообщило 4 августа министерство труда США, число рабочих мест в экономике страны в июле 2017 года увеличилось на 209 тыс., что существенно превзошло ожидания рынка. Увеличение показателя в июне, согласно уточненным данным, составило 231 тыс. (максимум с февраля), а не 222 тыс., как было объявлено ранее. Между тем уровень безработицы в США в июле уменьшился с 4,4% до 4,3%, обновив минимум за 16 лет, ранее фиксировавшийся в мае.

Сильные статданные поддержали доллар: курс американской валюты подскочил на 0,8% относительно евро по итогам торгов в пятницу.

Теперь трейдеры фокусируются на данных об инфляции в США, которые будут обнародованы министерством труда страны 11 августа. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост потребительских цен в июле на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщает MarketWatch.

"Ожидания того, что Федрезерв приступит к сокращению объема активов на балансе в сентябре и поднимет базовую процентную ставку в декабре, создают потенциал для укрепления доллара в ближайшей перспективе", - отмечает Джуня Танасе, отвечающий за стратегию на валютном рынке в JPMorgan Chase & Co. в Токио.

"С другой стороны, общая тенденция к ослаблению американской валюты сохраняется, поскольку Центробанки других стран движутся к нормализации кредитно-денежной политики, - цитирует Дж.Танасе агентство Bloomberg. - Это провоцирует сворачивание позиций, открытых трейдерами тогда, как США были единственной страной, двигавшейся к подъему ставок".

Курс доллара относительно иены стабилен в понедельник на уровне 110,7 иены против 110,69 иены на закрытие рынка в пятницу. Пара евро/иена торгуется на уровне 130,52 иены по сравнению с 130,31 иены по итогам предыдущих торгов.