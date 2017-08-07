Экономика

09:36 07.08.2017

Цены на нефть опускаются в ожидании встречи ОПЕК+

Нефть дешевеет в понедельник в ожидании встречи ОПЕК+ в Абу-Даби, которая пройдет 7-8 августа.

Технический комитет ОПЕК в ходе предстоящей встречи планирует оценить реализацию соглашения о сокращении добычи, заключенного ранее странами-производителями нефти, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 кв в понедельник опустилась на $0,2 (0,38%) - до $52,22 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подорожали на $0,41 (0,79%) - до $52,42 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,36%) - до $49,4 за баррель. Контракт подорожал на $0,55 (1,12%) - до $49,58 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Нефтяной рынок вырос в пятницу благодаря сильным данным по американскому рынку труда, повысивших оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители в США.

Поддержку рынку также оказал отчет Baker Hughes, указавший на снижение числа нефтяных и газовых буровых установок в США по итогам прошедшей недели.

Число действующих нефтедобывающих установок снизилось на неделю на 1 штуку - до 765 единиц, газодобывающих - на 3, до 189 единиц.

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