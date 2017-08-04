Говорить о конкретной модели структуры ГФС рано, консультации с МВФ продолжаются

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан считает преждевременным говорить о выборе конкретной модели структуры службы и количестве ее сотрудников, так как консультации с Международным валютным фондом (МВФ) по реформированию ведомства еще продолжаются.

"Хочу подчеркнуть, что пока речь идет только о ряде рекомендаций по внедрению комплексной реформы", - написал М.Продан на своей странице в Facebook в пятницу.

Глава ГФС сообщил, что на этой неделе вместе с представителями миссии МВФ подводились итоги совместной работы по выработке дорожной карты реформирования ГФС.

По его словам, представители Фонда передали проект рекомендаций к плану реформ по результатам работы миссии с 19 июля по 1 августа 2017 года.

М.Продан отметил, что, как и МВФ, стремится трансформировать ГФС в современный сервисный орган администрирования налогов.

"Проект предложений еще прорабатывается специалистами службы. После завершения консультаций наши предложения будут переданы МВФ для выработки согласованной всеми участниками процесса позиции", - отметил он.

Как сообщалось, 1 августа эксперты департамента по налогово-бюджетным вопросам МВФ передали рекомендации к плану реформ ГФС. В документе, в частности, определена масштабность реформ, результаты, которых они призваны достичь, риски выполнения и возможные пути управления рисками, а также составлена дорожная карта мер, которые необходимо осуществить для достижения этих целей.