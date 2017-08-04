МСП "Ника-Тера" в январе-июле-2017 нарастил грузоперевалку на 48,3%

Морской терминал "Ника-Тера" (ООО "Морской специализированный порт "Ника-Тера", Николаев), входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, в январе-июле 2017 года перевалил 2,533 млн тонн грузов, что на 48,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщила пресс-служба Group DF, в общем объеме грузооборота перевалка зерновых грузов составила 63,2% (1,6 млн тонн), навалочных – 31,4% (796,2 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений – 5,35% (135,4 тыс. тонн) и 0,5 тыс. тонн генеральных грузов.

В целом в январе-июле 2017 года порт "Ника-Тера" принял 146 сухогрузов.

В июле 2017 года терминал перевалил 354 тыс. тонн грузов, улучшив прошлогодний показатель на 25,8%. Зерновые культуры в структуре грузооборота составили 61,6% (218 тыс. тонн), навалочные грузы – 38,4% (135,8 тыс. тонн).

В июле предприятие обработало 19 судов против 13 в июне.

"У причала мы выполнили параллельную загрузку зерновыми двух крупнотоннажных судов класса Supramax и Panamax до 39,2 и 50,2 тыс. тонн за 69 и 84 часа соответственно. После этого суда догрузились на рейде Очакова (банка Трутаева) до 55 и 66 тысяч тонн", – прокомментировал достижение июля начальник порта Алим Агакишиев.

По его словам, в ближайшее время порт планирует увеличить скорость обработки панамаксов, загружая каждое судно одновременно двумя погрузмашинами, что позволит сократить время загрузки крупнотоннажных судов у причальной стенки на 1,5 и более суток.

МСП "Ника-Тера" – современный высокомеханизированный морской терминал, входящий в холдинг Ostchem, который объединяет предприятия азотной химии Group DF. Располагает тремя специализированными комплексами. Специализируется на перевалке таких видов грузов, как зерновые, минеральные удобрения, прочие сыпучие грузы.

Морской терминал расположен на левом берегу Бугского лимана в 63 км от Черного моря. Имеет семь причалов протяженностью порядка 1500 п. м. Операционная акватория терминала - около 70 га. Его территория граничит с железнодорожной станцией "Жовтневая". На предприятии работает 1,2 тыс. чел.

Для обслуживания всех типов судов, проходящих Бугско-Днепровско-Лиманский канал (включая суда типа Panamax), в порту "Ника-Тера" были проведены дноуглубительные работы до отметки 11,75 м.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии. Ее владельцем является украинский бизнесмен Д.Фирташ.