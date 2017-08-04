Экономика

18:42 04.08.2017

Рынок акций Украины завершил торговую неделю снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,32% - до 1139,51 пункта, индекс ПФТС – на 0,23%, до 288,07 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,2 млн, в том числе акциями 5,06 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 8,6 млн грн, в том числе акциями – 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-1,27%) и "Центрэнерго" (-0,86%). Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,63%) и "Укрнафты" (+0,46%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,73%) и "Центрэнерго" (-0,77%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,79% - до 607,71 пункта при объеме торгов 1,2 млн злотых (8,64 млн грн).

В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги "Агротона" (-3,87%), "Милкиленда" (-2,44%) и "Астарты" (-0,99%).

Положительная динамика среди индексных акций отсутствовала.

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