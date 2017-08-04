Цены на нефть растут, но завершают неделю снижением

Цены на нефть растут в пятницу, однако завершают неделю снижением на фоне сигналов увеличения добычи как ОПЕК, так и США.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 КВ подорожали на $0,11 (0,21%) - до $52,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,13 (0,27%) - до $49,16 за баррель.

С начала этой недели нефть Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,4%.

Результаты опроса, проведенного S&P Global Platts, указали на повышение добычи нефти странами ОПЕК в июле до 32,82 млн б/с, максимального уровня с начала 2017 года.

За последние три месяца ОПЕК увеличила производство нефти на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), из-за наращивания производства Ливией и Нигерией, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи, говорится в обзоре S&P Global Platts.

Объем добычи нефти государствами ОПЕК превышает квоту в 31,9 млн б/с на 920 млн б/с.

Тем временем, согласно отчету Минэнерго США, опубликованному в среду, добыча нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 9,43 млн б/с.

Запасы нефти в США снизились по итогам пятой недели подряд на фоне высокого сезонного спроса на энергоносители, однако по-прежнему остаются примерно на 95 млн баррелей выше среднего значения за последние пять лет.

"Автомобильный сезон в США завершится в сентябре, и, если добыча продолжит расти, сокращение запасов нефти займет более длительное время", - отметил аналитик CMC Markets в Лондоне Майкл Хьюсон.