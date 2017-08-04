США подозревают Испанию в демпинге на рынке маслин

Министерство торговли США проводит расследование в отношении импорта маслин из Испании в связи жалобой Американской коалиции за справедливую торговлю зрелыми оливками на то, что зарубежные конкуренты поставляют свою продукцию по цене ниже справедливого уровня.

Жесткая позиция Вашингтона уже побудила Европейскую комиссию выступить в защиту испанских производителей, сообщает агентство Bloomberg.

Рынок маслин намного меньше, чем рынки стали или древесины, которые также привлекли повышенное внимание американских властей при новой администрации, но для Испании потенциальные меры Минторга США могут иметь существенное значение. Испания - крупнейший производитель маслин и оливок в мире, а США - самый большой рынок сбыта испанской продукции, обеспечивающий почти четверть (24%) экспорта.

В 2016 году США закупили за рубежом 167 тыс. тонн оливок и маслин, почти половина этого объема (80,2 тыс. тонн) поступила из Испании. Кроме того, Штаты импортируют оливки и маслины из Греции (19%), Мексики (6,3%), Марокко (6%) и ряда других стран.

Есть в США и собственное производство, однако, по данным коалиции, подавшей жалобу в Минторг, в стране осталось меньше 900 фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием столовых (консервных) оливок (в противоположность производству оливкового масла). Почти все из них сосредоточены в Калифорнии.

Расследование может привести к вводу штрафных пошлин на ввоз испанских маслин или даже приостановке их импорта в США. По оценкам испанской ассоциации экспортеров Asemesa, потенциальные ограничения в США могут принести Испании убытки в 350 млн евро за пять лет.