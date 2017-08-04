Мексика ввела предварительные пошлины на импорт бесшовных труб

Государственный секретариат экономики Мексики ввел предварительные компенсационные пошлины в отношении импорта бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины.

Сообщение о таком решении Госсекретариат экономики Мексики опубликовал в официальном издании Diario Oficial 3 августа текущего года.

Согласно сообщению, пошлины вводятся, в частности, в отношении труб из Украины в размере $170,11 за метрическую тонну.

При этом решено продолжить процедуру расследования.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр), введенные ограничения не будут иметь значительного влияния для компании, так как в Мексику поставлялись небольшие партии труб.

"Объем поставок труб "Интерпайпа" в Мексику за период с 2013 по 2017 год составляет всего 5 тыс. тонн. Продажи в эту страну не являются значимыми для "Интерпайпа". Однако сам прецедент очередного введения пошлины на украинскую продукцию из металла - тревожный. Еще одно государство вводит торговые барьеры против украинских производителей. Очевидно, что политика защиты внутреннего рынка и поддержки внутренних производителей является общепринятой практикой", - прокомментировали ситуацию в группе в ответ на запрос агентства.

Как сообщалось, Мексика 15 декабря 2016 года возбудила антидемпинговое расследование по импорту бесшовных труб происхождением из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины. Расследование возбуждено в отношении бесшовных труб по кодам 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06 и 7304.39.99 мексиканского таможенного тарифа.

Данное расследование возбуждено на основании жалобы мексиканской TAMSA (Tubos de Arcero de Mexico S.A.), которое на 99% принадлежит компании Tenaris (Италия).

Ранее Мексика уже возбуждала антидемпинговое расследование по импорту украинских бесшовных труб по коду 730439 - в сентябре 2006 года также по жалобе TAMSA. В апреле 2008 года Мексика завершила антидемпинговое расследование по импорту труб из Украины и КНР без введения ограничений - соответствующее решение Госсекретариата экономики Мексики опубликовано 29 апреля 2008 года в Diario Oficial.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В 2016 году "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции. В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.