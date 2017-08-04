"Укрзализныця" и PKP намерены предложить конкурентные тарифы в сообщении Украина-Польша на 2017/18 гг

"Укрзализныця" (УЗ) и PKP (Польские железные дороги) намерены согласовать взаимовыгодные тарифы в графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 гг., которые будут конкурентными по сравнению с другими видами транспорта на этом направлении.

Согласно сообщению УЗ, соответствующий протокол подписали главы компаний Войцех Балчун и Кшиштоф Мамински по итогам прошедших в Киеве в пятницу переговоров.

В.Балчун отметил, что предложенный маршрут Киев - Перемпышль и тарифы на нем оказались очень популярными, в связи с чем с 24 августа УЗ запускает вторую пару поездов Киев - Перемышль, которая будет следовать через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

"Мы заинтересованы и в дальнейшем развивать такую прогрессивную ценовую политику, при которой железная дорога составляет достойную конкуренцию автомобильному транспорту", - сказал глава УЗ.

Помимо этого, компании планируют ввести продажу билетов через интернет и на другие поезда в сообщении Украина - Польша.

Согласно представленной статистике, за первое полугодие 2017 года в сообщении Украина - Польша перевезено 74,1 тыс. пассажиров, что в 2,5 раза превышает показатель в 2016 года.

"Укрзализныця" уточнила, что поставки экспортных грузов из Украины в Польшу в январе-июне-2017 возросли на 2,6% к январю-июню-2016 - до 4438,4 тыс. тонн.

В целом объемы грузовых перевозок в направлении Восток - Запад через украинско-польские пограничные переходы выросли на 399,5 тыс. тонн, или на 7,1%, в том числе транзитные – на 287,7 тыс. тонн, или на 21,9%.

В направлении Запад - Восток объем перевозок за шесть месяцев 2017 увеличился на 228,7 тыс. тонн, или на 32,1%, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Участники встречи обсудили возможности привлечения на территорию Украины дополнительных объемов грузов благодаря реализации проекта Нового шелкового пути - альтернативного маршрута перевозок грузов из Китая и Ирана в Европу с использованием паромных переправ Черного и Каспийского морей.