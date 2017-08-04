"Укрпочта" настаивает на принятии законопроекта о финуслугах в сфере почтовой связи, призывает сообщество в поддержку

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" настаивает на принятии законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в сфере почтовой связи" (№6601), зарегистрированного в Верховной Раде 21 июля 2017 года.

"Мы пытаемся изменить статус-кво на рынке и улучшить доступность услуг всем людям, независимо от их дохода и места проживания. Мы это делаем и на финансовом рынке… Поэтому, оставляя Целевой команде реформ (ЦКР), Независимой ассоциации банков (НАБУ), Национальному банку (НБУ) и всем, кто хочет открытую дверь для дискуссии, разговаривать я буду с клиентами, депутатами и избирателями (более 12 млн) которые за ними стоят", - написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" и. о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он при этом отметил, что в "Укрпочте" уже работает финмониторинг, предприятие регулярно проверяется центробанком, но в отличие от многих банков не требует дешевого рефинансирования.

"Вместе с банками, страховщиками, товарными биржами, "Укрпочта" в качестве оператора почтовой связи является субъектом финансового мониторинга. А это, в свою очередь, означает, что мы в полной мере и в полном объеме выполняем все требования по финмониторинга, определенные украинским законодательством", - уточнил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь "Укрпочты".

Как сообщалось, законопроект №6601 предполагает предоставление ПАО "Укрпочта" права предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов, и, соответственно, осуществлять эмиссию электронных платежных средств, а также предоставлять отдельные банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии. Кроме того, проектом закона предлагается предоставить "Укрпочте" право наравне с банками открывать и вести корреспондентские счета в НБУ, других банках страны и за ее пределами.

НБУ выступает против его принятия, указывая, что законопроект, вместе с предоставлением "Укрпочте" соответствующих полномочий, не предусматривает выполнение ею законодательно установленных требований к банкам.

Помимо этого, обращает внимание НБУ, в случае предоставления "Укрпочте" предусмотренных законопроектом полномочий возникнет необходимость в дополнительных капитальных расходах: на закупку оборудования, обучение персонала и прочие расходы, несмотря на то, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что таковы не понадобятся.

"Укрпочта", однако, отмечает, что предприятие в любом случае будет нести капитальные расходы.

"Есть задача по 100% компьютеризации отделений за три года, и мы активно над ней работаем. Закупили компьютеров и автомобилей в 2017 больше, чем за последние пять лет. Обучение с начала года прошли 14 тыс. человек, которые уже оказывают финслуги, только с использованием наличных, тогда как мы можем сэкономить на перевозке наличных", - уточнил пресс-секретарь "Укрпочты".

Нацбанк также считает целесообразным получение выводов Кабинета министров по указанному законопроекту, поскольку ПАО "Укрпочта" является государственным предприятием.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране.

Штат предприятия насчитывает 70 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

Ранее и. о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что возглавляемое им предприятие рассчитывает с середины 2018 года начать предоставление ряда финансовых услуг, если вышеуказанный проект закона будет поддержан осенью 2017 года.