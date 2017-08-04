Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 25,84 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,84 грн/$1 с 25,88 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,83-25,85 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,8429 грн/$1 с 25,8858 грн/$1. Торговый оборот составил $309,56 млн , тогда как в предыдущий рабочий день - $357,76 млн.