На решение проблем полигона ТБО №5 под Киевом в 2017 г. выделено 43 млн грн

Программа социально-экономического развития Киева на 2017 год предусматривает выделение около 43 млн грн на решение проблем работы полигона твердых бытовых отходов (ТБО) №5 в с.Подгорцы Киевской области, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу.

"В программе социально-экономического развития заложены средства на противоаварийные работы на полигоне с укрытием карт – 7 млн грн; разработку проекта рекультивации полигона – 1,4 млн грн; на увеличение мощности существующей системы переработки токсического фильтрата на полигоне – 24 млн грн; на проектирование системы переработки концентрированного фильтрата – 500 тыс. грн. Также город направит более 10 млн грн на помощь сельским общинам, которые страдают от соседства с полигоном", – цитируется в сообщении замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, сейчас КГГА ожидает завершения экспертизы проекта реконструкции полигона ТБО №5 в с.Подгорцы.

"Сейчас грунтом пересыпаны более 10 га полигона. Планируем завершить пересыпку всей карты, но мы ждем, пока спадет аномальная жара", – добавил П.Пантелеев.

Замглавы КГГА также отметил, что более 3 млн грн из столичного бюджета выделены на разработку проектов мусороперерабатывающих заводов в городе.

По данным КГГА, ежегодно в Киеве образуются 1,1 млн тонн отходов, из которых 67% захороняются на полигонах №5, №6 и других, 23% – утилизируются на мусоросжигательном заводе "Энергия", еще 10% – сортируются и перерабатываются.