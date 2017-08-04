НПК "Искра" разрабатывает за собственные средства РЛС нового поколения по мировым стандартам

КП "Научно-производственный комплекс "Искра" (Запорожье) ведет в инициативном порядке за собственные средства работы по созданию опытного образца радиолокационной станции (РЛС) нового поколения 80К6Т, работающей на твердотельных модулях, сообщила пресс-служба предприятия.

"80К6Т соответствует всем мировым стандартам: станция оборудована транзисторным передатчиком и имеет возможность транспортировки американским военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Именно эти требования указаны практически во всех международных тендерах на закупку РЛС, поэтому при конструировании РЛС 80К6Т они были определяющими", - отмечается в размещенном на сайте предприятия сообщении.

Как уточняет разработчик, новая станция обеспечивает автоматическое обнаружение и определение трех координат, "привязку" сигналов государственного опознавания и сопровождение обнаруженных целей на малых, средних и больших высотах, и выдает информацию об обнаруженных целях на командные пункты и соединенные системы.

Как подчеркивают в НПК "Искра", при разработке РЛС 80К6Т учтены все недостатки предыдущих моделей и опыт лучших мировых аналогов.

"Новейшая станция имеет высокие эксплуатационные и тактико-технические характеристики. При этом она максимально адаптирована к использованию в полевых условиях: ее можно оперативно наладить и отремонтировать непосредственно в поле", - отмечается в сообщении.

НПК "Искра" - один из национальных лидеров в сфере активной радиолокации, с апреля 2011 года по решению правительства Украины входит в состав госконцерна "Укроборонпром". В мирное время около 80% продукции НПК "Искра" поставлялось на экспорт более чем в 50 стран.

В военное время на мощностях НПК "Искра" освоено производство новых видов радиотехнической техники, и в частности, принятую на вооружение ВСУ в 2014 году станцию РЭБ "Мандат-Б1Э" разработки ГАХК "Топаз" (Донецк).

По данным "Укроборонпрома", в 2014-2017 годах КП НПК "Искра" изготовило и передало военным заказчикам, включая зарубежных, 32 ед. военной техники: экспортные поставки обеспечивают высокий уровень доходности и позволяют инвестировать развитие производства предприятия, уточняют в госконцерне.

В условиях новых вызовов обороноспособности Украины оперативное переоснащение ВСУ современными средствами РТР и РЭБ отнесено к приоритетам ОПК.