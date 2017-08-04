"Мрия" снизила прогноз по EBITDA на 2017/2018 ФГ на 11%

Агрохолдинг "Мрия" в июне снизил прогноз показателя EBITDA на 2017/2018 финансовый год (июнь-июль) на 11% - до $32,9 млн по сравнению с ноябрьским прогнозом прошлого года.

Согласно обнародованной на сайте холдинга презентации, прогноз по выручке на указанный период практически не изменился и составил $121,4 млн.

В 2017/2018 ФГ "Мрия" прогнозирует отрицательный денежный поток в размере $23,7 млн.

Основными причинами агрохолдинг называет потери в 2016 году в связи с неблагоприятными погодными условиями в период уборки урожая, увеличение затрат на технику, арендную плату, новые технологии в связи с приходом новой команды агрономов, а также расширение посевных площадей на 5 тыс. га в ноябре 2016 года.

"Мрия" прогнозирует, что в июле 2018 года ее потребность в рабочем капитале составит $62 млн, что на $16 млн больше, чем прогнозировалось в ноябре 2016 года. Ее менеджмент рассчитывает, что покрыть потребность в рабочем капитале частично удастся за счет продажи урожая, экономии операционных затрат.

Решение о возможном привлечении средств на пополнение рабочего капитала будет приниматься в ноябре 2017 года.

Агрохолдинг рассчитывает завершить процесс реструктуризации задолженности до первого квартала 2018 года.

До 2020 года "Мрия" планирует расширить площади под сахарной свеклой до 20 тыс. га, под картофелем - до 3 тыс. га.

Агрохолдинг "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. К настоящему времени его земельный банк составляет около 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго. Элеваторные мощности холдинга оцениваются в 600 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля, который в настоящее время составляет около $1,1 млрд.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын И.Гуты – Николай - объявлен в розыск по линии Интерпола.