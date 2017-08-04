Экономика

17:18 04.08.2017

Совет ЕС наложил санкции на 3 физических и 3 юридических российских лица в связи с ситуацией вокруг Siemens

Совет ЕС принял в пятницу по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с "нарушением суверенитета Украины", тремя российскими гражданами и тремя юрлицами, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в Крым, сообщила пресс-служба совета.

"ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В рамках своей политики непризнания Совет запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе", - говорится в сообщении, распространенном в Брюсселе.

Как отмечается в документе, "создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя поддерживает их отделение от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Газовые турбины являются существенным элементом в развитии новых электростанций".

В нем сообщается, что в санкционный список добавлены три человека за их ответственность за поставки в Крым газовых турбин из России. "Турбины были первоначально проданы Siemens для использования на территории Российской Федерации. Последующая передача турбин в Крым нарушала договорные положения, касающиеся первоначальной продажи Siemens", - пояснили в Брюсселе.

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Дополненные таким образом санкции включают замораживание активов и запрет на поездки, который теперь будет применяться к 153 лицам и 40 субъектам. Эти меры были введены в марте 2014 года и были продлены в марте 2017 года до 15 сентября 2017 года, говорится в коммюнике совета.

"Правовые акты, в том числе имена лиц и заявления о причинах их включения сообщаются в Официальном журнале ЕС от 4 августа 2017 года. Совет принял эти правовые акты в письменной форме", - отмечается в документе.

Как сообщалось, что под санкции ЕС подпадает замминистра энергетики РФ Андрей Черезов. Также в список включен глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Кроме того, в списке глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в Крыму.

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