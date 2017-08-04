Экономика

16:06 04.08.2017

"Сумыхимпром" возобновил производство комплексных удобрений

ПАО "Сумыхимпром" в конце июня текущего года возобновило работу цехов гранулированного суперфосфата и фосфорной кислоты после восьмимесячного простоя, сообщила пресс-служба предприятия.

"В июле произведено 13 тыс. уже традиционной марки удобрений NP 12:24. Сразу же параллельно с производством осуществлялись отгрузки готовой продукции. Удобрения транспортировались потребителям из Украины, Болгарии и Молдовы. Сейчас ведущие специалисты предприятия и производственники работают над изготовлением нового вида удобрений - NPK 6:24:12", - указано в сообщении.

Цех фосфорной кислоты в июле работал в трехсменном режиме.

Как сообщалось, "Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.

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