Экономика

14:45 04.08.2017

Цены на нефть снижаются на росте нефтедобычи

Нефть эталонных марок снижается в цене на торгах в пятницу и завершает неделю в минусе на сигналах повышения нефтедобычи в США и ОПЕК.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 кв в пятницу опустилась на $0,18 (0,35%) - до $51,83 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,17 (0,35%) - до $48,86 за баррель.

С начала недели котировки Brent опустились на 1,3%, WTI - на 1,7%.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 9,43 млн б/с.

Тем временем добыча нефти странами ОПЕК в июле выросла на 210 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с начала года 32,87 млн б/с, согласно данным аналитиков, опрошенных агентством.

Такая ситуация может замедлить сокращение мировых запасов топлива, полагают эксперты.

"Сезон летней активности автомобилистов в США завершится после сентябрьских праздников, и если добыча продолжит расти, запасы будут снижаться медленнее, - сказал аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. - Запасы нефти в США сокращались последние пять недель подряд, однако к кардинальному изменению ситуации это не привело".

Уровень нефтяных резервов в США примерно на 90 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние пять лет.

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