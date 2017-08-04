Рынки акций АТР провели торги в пятницу без единой динамики в ожидании данных о занятости в США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали единой динамики в пятницу в ожидании свежих данных о занятости в США.

Вместе с тем рынки внимательно следят и за политическими новостями из США, где спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных. Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific почти не изменился, составив 160,93 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,4% вслед за повышением иены к доллару до максимума за семь недель, более широкий индекс Topix опустился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%, как и китайский Shanghai Composite.

Вместе с тем индийский Sensex прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.

Июльские данные по рынку труда США будут обнародованы в 15:30 кв. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в июле до 180 тыс. с 222 тыс. месяцем ранее, а безработица снизилась до 4,3% с 4,4%.

Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) в пятницу ухудшил прогнозы роста экономики на фоне укрепления австралийского доллара в последнее время. В 2017 году оценка снижена на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до диапазона 2-3%, на 2018 год - на 0,25 п.п., до 2,5-3,5%. При этом центробанк подчеркнул, что дальнейшее повышение курса нацвалюты создаст дополнительные риски для экономики.

Акции Commonwealth Bank of Australia, одного из крупнейших банков страны, подешевели на 3,9%. В четверг вечером Австралийский центр отчетности и анализа транзакций подал иск в суд, утверждая, что банк более 53,7 тыс. раз не выполнил правила оформления отчетности согласно законодательству о борьбе с отмыванием денег.

В целом финансовый сектор АТР в пятницу также был ослаблен из-за динамики гособлигаций (доходность на многих рынках снизилась после ухудшения макроэкономических прогнозов в Великобритании и Австралии) и слабой отчетности ряда страховщиков США.

В Индии упали курсы акций фармацевтических компаний, в том числе Sun Pharmaceutical Industries Ltd. и Dr. Reddy's Laboratories Ltd. потеряли более 2,7%. Крупнейший мировой производитель дженериков Teva Pharmaceutical Industries ухудшил прогнозы прибыли во второй раз в этом году из-за усилившейся ценовой эрозии.