Еврокомиссия следит за ситуацией с заражением куриных яиц инсектицидами

В Европейской комиссии отслеживают ситуацию, связанную с обнаружением в куриных яйцах, произведенных на фермах Нидерландов, следов инсектицидов.

"Мы внимательно следим за событиями, связанными с обнаружением в яйцах этого вредного вещества. Мы поддерживаем контакт с нидерландскими, бельгийскими и германскими властями. За расследование, которые должны проводиться, прежде всего, отвечают национальные власти, как и за меры, которые, вероятно, должны быть приняты", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в пятницу.

Она напомнила, что бельгийские власти проинформировали Европейскую комиссию 20 июля об этой проблеме. 26 июля об этом же заявили Нидерланды, 31 июля - Германия.

"Это три государства-члена, затронутых сегодня. Национальные власти этих трёх стран находятся в контакте с комиссией", - отметила А.-К.Итконен.

Ранее сообщалось, что в яйцах, произведенных на фермах Нидерландов, были обнаружены следы фипронила - средства для борьбы с насекомыми. Эти яйца попали в торговые сети в Бельгии и Германии.