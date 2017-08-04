Экономика

12:54 04.08.2017

Дискаунтер Aldi изъял из продажи в Германии все куриные яйца

Крупнейший в Германии продуктовый дискаунтер Aldi изъял из продажи в немецкой торговой сети все куриные яйца, сообщает Deutsche Welle.

Компания вынуждена была пойти на этот шаг после того, как в яйцах, произведенных на голландских фермах, были обнаружены следы фипронила - средства для борьбы с насекомыми. Решение является лишь мерой предосторожности, заявили представители Aldi в пятницу.

Компания не закупала яйца у закрытых в связи со скандалом фермерских хозяйств Нидерландов с 31 июля. В последние дни в отдельных регионах уже были сняты с продажи различные сорта яиц, в которых были обнаружены следы фипронила, указывается далее в заявлении.

Уже купленные яйца покупатели могут вернуть в магазины без предъявления чека, их стоимость будет возвращена.

По данным властей, не менее 3 млн содержащих следы фипронила яиц из Нидерландов были поставлены в ФРГ и большей частью уже попали на прилавки магазинов. По оценке министра сельского хозяйства страны Кристиана Шмидта, яйца были в продаже на территории 12 из 16 федеральных земель, большая часть из них оказалась на прилавках двух граничащих с Нидерландами земель - Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии.

Между тем министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Кристиан Майер заявил, что ФРГ импортировала гораздо больше загрязненных фипронилом яиц, чем считалось до сих пор. Речь идет о 10 млн, заявил представитель партии "зеленых" в эфире телекомпании ZDF в четверг. В настоящее время ведется проверка продуктов, содержащих яйца, добавил он.

По данным Федерального института по оценке рисков (BfR), средство для борьбы с насекомыми фипронил применяется, в том числе, для уничтожения блох, вшей, клещей и тараканов. Употребление в пищу загрязненных фипронилом куриных яиц не представляет собой прямой угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей, сообщило министерство сельского хозяйства ФРГ.

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