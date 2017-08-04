Экономика

11:09 04.08.2017

Toyota и Mazda инвестируют $1,6 млрд в строительство завода в США

Японские автопроизводители Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. объявили о намерении совместно инвестировать $1,6 млрд в строительство завода на территории США. Кроме того, компании обменяются пакетами акций друг друга на сумму около 50 млрд иен ($454 млн).

Как говорится в совместном заявлении компаний, в рамках обмена акциями Mazda выпустит новые бумаги, а Toyota использует акции, находящиеся в распоряжении компании. Указанная сумма равняется примерно 5% капитализации Mazda и 0,25% рыночной стоимости Toyota.

Место для строительства нового завода пока не определено. Ожидается, что его открытие, запланированное на 2021 год, создаст 4 тыс. новых рабочих мест. На предприятии будут выпускаться около 300 тыс. автомобилей в год, преимущественно Toyota Corolla и кроссоверы Mazda.

Отмечается, что в настоящее время у Mazda нет собственных заводов на территории США.

Акции Mazda в пятницу подорожали на 2,8%, бумаги Toyota подешевли на 0,1%.

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