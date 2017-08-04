ГФС в ходе обысков производителя подсолнечного масла изъяла продукцию и технику на 45,7 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) совместно с Генпрокуратурой разоблачили предприятие, которое уклонилось от уплаты налогов, и изъяли сельхозпродукцию и технику на сумму почти 45,7 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, в рамках проведения операции "Рубеж - 2017" установлено, что служебные лица одной из днепровских компаний, которая занимается производством подсолнечного масла, в течение октября 2015 - мая 2017 гг. указали в налоговой отчетности бестоварные финансово-хозяйственные операции по приобретению подсолнечника у ряда подконтрольных фиктивных предприятий.

ГФС уточнила, что компания закупала подсолнечник у фермерских хозяйств за наличные, а полученную после его переработки продукцию (масло, жмых, шрот) экспортировала в Италию, Малайзию, Марокко, Турцию, Францию, Швейцарию и другие страны.

Такие действия позволили переработчику уклониться от уплаты НДС более чем на 18,8 млн грн.

На основании постановлений суда проведено три обыска в Днепре и Кривом Роге в офисном, складском помещении и по месту жительства основателя компании. В результате обысков изъято и передано на хранение 400 тонн подсолнечного масла, 500 тонн семян подсолнечника, 8,5 тыс. тонн подсолнечного шрота, а также финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печать и компьютерную технику.

Общая стоимость изъятых ценностей составляет почти 45,7 млн грн.

Продолжаются следственные действия.