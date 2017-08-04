Фондовые индексы Европы слабо меняются в пятницу в ожидании статданных из США

Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, инвесторы ждут данных по рынку труда США и оценивают квартальную отчетность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился к 11:34 кв на 0,07% - до 378,67 пункта. Индикатор практически не изменился с начала недели.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,01%, французский CAC понизился на 0,03%, германский DAX - на 0,05%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 0,13%.

Участники рынка ждут июльских данных о безработице в США, чтобы оценить ситуацию на рынке труда и понять, готова ли Федеральная резервная система (ФРС) США к еще одному повышению ставки в текущем году.

Минтруда США обнародует данные о безработице за прошлый месяц в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в июле на 180 тыс. и снижение безработицы до 4,3% с 4,4%. В июне количество рабочих мест в Штатах подскочило на 222 тыс.

Кроме того, ранее стало известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% в годовом выражении. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 4,4%.

Акции британского банка Royal Bank of Scotland Plc дорожают на 3,5%. Банк получил чистую прибыль во втором квартале против убытка за тот же квартал прошлого года, а его доналоговая операционная прибыль выросла почти на 1 млрд фунтов, до 1,7 млрд фунтов.

Тем временем бумаги швейцарской перестраховочной компании Swiss Re, второй по величине в мире в этой отрасли, дешевеют на 4,2%. Компания сократила чистую прибыль в первом полугодии 2017 года более чем на треть из-за снижения тарифов и ухудшения инвестиционных показателей.

Котировки акций издательского дома Pearson уменьшились на 2,9%. Компания сообщила о планах сократить штат на 3 тыс. человек и уменьшить квартальные дивиденды на 72%.

Капитализация германской Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы по рыночной стоимости и объему выручки, выросла на 1,7%. Выручка компании в апреле-июне повысилась на 2%, до 30 млрд евро, а чистая прибыль взлетела на 83%, до 2 млрд евро.