Экономика

11:43 04.08.2017

АМКУ разрешил совладельцу "Строконстантиновсахара" купить сахзавод у "Сварог Вест Груп"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Агро-Ормс" приобрести долю в уставном капитале ПАО "Шепетовский сахарный комбинат" (оба - Хмельницкая обл.).

Согласно сообщению на сайте АМКУ, приобретение акций сахарного комбината обеспечит "Агро-Ормс" превышение 50% голосов в высшем органе управления ПАО.

По информации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому, собственником ПАО "Шеперовский сахарный комбинат" является ООО "Торговый дом" Шепетовский сахар", который контролирует бывший председатель правления корпорации "Сварог Вест Груп" Андрей Гордийчук.

Согласно информации на сайте корпорации, Шепетовский сахарный комбинат входит в ее состав, ранее на его базе был создан самостоятельный аграрный отдел для обеспечения производства сахара собственным сырьем.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, собственником ООО "Агро-Ормс" является Александр Спивак, который также является совладельцем "Староконстантиновсахара" (Хмельницкая обл.).

В 2016 году чистый убыток "Шепетовского сахарного комбината" составил 2,5 млн грн против прибыли годом ранее в 56 тыс. грн. Чистый доход от реализации в 2016 году сократился на 16%, до 6,75 млн грн по сравнению с 2015 годом.

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