Украина до конца 2019 года откажется от антрацитового угля

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассчитывает, что Украина до конца 2019 года откажется от угля антрацитовой группы.

Об этом он сказал во время встречи с экспертами, сообщает Энергореформа со ссылкой на Укринформ.

"Минэнергоугля имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит до конца 2018 заместить порядка 6 млн тонн антрацита, а до конца 2019 отказаться от угля антрацитовой группы", - заявил Насалик.

Говоря о нынешних мероприятиях с целью перевода котлоагрегатов из антрацитового на газовый уголь, министр отметил, что, в частности, для замещения дефицитного антрацитового угля с 2016 года реализуется пилотный проект перевода энергоблоков №2 и №5 Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" на газовую группу угля. В мае текущего года энергоблок № 2 включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, реконструкция энергоблока №5 продолжается.

“Наша задача - не диверсифицировать поставки антрацита, а осуществить его замещение”, - отметил Насалик.

При этом министр заявил о необходимости увеличения использования собственной сырьевой базы. По его словам, амбициозные цели по увеличению собственной добычи на 10 млн тонн позволят полностью отказаться от импорта и обеспечить тепловую генерацию отечественным углем.

“Реальный сектор, который может обеспечить дополнительный объем добычи угля - это государственные шахты”, - убежден министр. Для этого, по его мнению, имеется потенциал и возможности при условии надлежащего финансирования мероприятий по модернизации угольной отрасли. Также министр сообщил, что выделенные в этом году средства в сумме 300 млн грн позволили запустить новые лавы, суммарная добыча из которых составляет порядка 5 тыс. тонн угля в сутки.