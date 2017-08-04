Экономика

10:25 04.08.2017

МВФ разработал рекомендации по реформированию ГФС на ближайшие 18 месяцев

Международный валютный фонд (МВФ) разработал рекомендации в отношении реформы Государственной фискальной службы по результатам работы с 19 июля по 1 августа, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

"МВФ в сотрудничестве с Минфином и ГФС разработали план первоочередных заданий, на решение которых нужно сосредоточиться на протяжении следующих 18 месяцев, а также дальнейшие шаги", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Минфин, ГФС планируют реорганизовать в единое юридическое лицо, обновить служебный состав ведомства и сократить его, а также автоматизировать процесс администрирования налогов. Новый состав ГФС должен быть более профессиональным, лучше оплачиваемым и некоррумпированным.

Международный валютный фонд (МВФ) отметил прогресс в реформе Государственной фискальной службы, в частности, в отношении компенсации НДС, но комплексную реформу тормозит коррупция, говорится в сообщении Минфина.

Как сообщалось, Минфин и ГФС начали проект комплексного реформирования ГФС. Главная цель – уменьшить уровень коррупции и преобразовать ГФС в целевую сервисную службу.

В трехуровневой структуре проекта на первом уровне находится наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, а именно: Минфин США, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, Минфин Канады, Минфин Германии, погранично-таможенная служба США, представители ЕС. Набсовет координирует проект.

На втором уровне – комитет управления, в который входят министр финансов с госсекретарем, глава ГФС с заместителем и менеджер проекта. Комитет должен определять приоритетные задачи, решать спорные вопросы.

На третьем уровне находится группа внедрения реформы в составе представителей Минфина, ГФС, МВФ, команды поддержки реформ при Минфине и ГФС, международные консультанты. Она должна работать над практическим внедрением изменений.

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