Украина проведет допаукцион по продаже валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины назначило на 15 августа дополнительный первичный аукцион по продаже двухлетних валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Соответствующие изменения внесены в график размещения ОВГЗ в третьем квартале и обнародованы на сайте ведомства.

Все остальные планы сохранены без изменений: к продаже каждый вторник предлагаются гривневые бумаги со сроком погашения 6 и 12 месяцев, а также два и три года, тогда как во втором квартале предложение двух- и трехлетних бумаг чередовалось.

Как сообщалось, первоначально графику размещения ОВГЗ на третий квартал текущего года предусматривал лишь один аукцион по продаже валютных облигаций – 25 июля. На нем Минфин привлек $157,91 млн по средневзвешенной ставке 5,34% годовых. Всего на аукцион было подано 34 заявки на покупку на общую сумму (по номиналу) $462,564 млн по ставкам от 5,3% до 5,5% годовых, из которых Минфин удовлетворил 30, установив ставку отсечения 5,4% годовых.

На единственном подобном аукционе в первом полугодии этого года, прошедшем в середине мая, валютные ОВГЗ были проданы на $38,09 млн под 5,5% годовых.