Swiss Re сократила прибыль в I полугодии на треть

Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re, вторая по величине в мире в этой отрасли, сократила чистую прибыль в первом полугодии 2017 года более чем на треть из-за снижения тарифов и ухудшения инвестиционных показателей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-июне упала до $1,2 млрд с $1,87 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась с $5,61 до $3,76.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Vara Research, предусматривал чистую прибыль Swiss Re на уровне $1,3 млрд.

Валовой объем премий в минувшем полугодии сократился на 8,3% - до $18,15 млрд, отмечают в Swiss Re.

Доходность инвестиций Swiss Re в прошедшем квартале уменьшилась до 3,5%.

Чистая прибыль подразделения страхования имущества и от несчастного случая в I полугодии сократилась до $546 млн по сравнению с $870 млн годом ранее. Объем премий, собранных этим подразделением, уменьшился с $11,1 млрд до $9,4 млрд.

Чистая прибыль подразделения страхования жизни и медицинского страхования увеличилась с $417 млн до $432 млн, подразделения корпоративных решений - снизилась с $55 млн до $39 млн.

Негативное влияние на прибыли перестраховщиков в последние годы оказывали низкие процентные ставки, ослаблявшие доходы от инвестиций, а также тот факт, что финансовые рынки начали предоставлять альтернативные варианты защиты от рисков. Помимо этого, некоторое сокращение числа природных катастроф за последнее время привело к падению стоимости страховых услуг.

Акции Swiss Re за последние 12 месяцев подорожали на 16,6%.

Крупнейшая перестраховочная компания мира Munich Re отчитывается 9 августа.