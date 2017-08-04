Доллар к иене упал до минимума за 7 недель

Курс доллара США опускается к евро в пятницу и стабилизировался в паре с иеной на минимальном уровне за семь недель, инвесторы ожидают статданных по рынку труда США.

Курс доллара к евро на 8:42 КВ вырос до $1,1880 по сравнению с $1,1870 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара относительно иены составляет 110,06 иены против 110,05 иены за $1 за завершение торгов в четверг. Ранее в ходе сессии курс опускался до 109,85 иены за $1, что стало минимальным значением с июня.

Пара евро/иена торгуется на уровне 130,75 иены по сравнению со 130,62 иены за евро по итогам предыдущей сессии.

Индекс, отслеживающий динамику доллара к 10 основным мировым валютам, с начала недели опустился на 0,2%.

Валютные трейдеры ждут июльских данных о безработице в США, чтобы оценить ситуацию на рынке труда и понять, готова ли Федеральная резервная система (ФРС) США к еще одному повышению ставки в текущем году.

Минтруда США обнародует данные о безработице за прошлый месяц в пятницу в 15:30 КВ. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в июле на 180 тыс. и снижение безработицы до 4,3% с 4,4%. В июне количество рабочих мест в Штатах подскочило на 222 тыс.

"Инвесторы, скорее всего, проявят осторожность в ходе торгов, будут посматривать на фондовый рынок и ждать статданных, - говорит глава FPG Securities Co. Кодзи Фукая. - Однако не думаю, что курс доллара останется на текущем низком уровне в ближайшей и среднесрочной перспективе".

Между тем курс австралийского доллара вырос на 0,2%, до $0,7964, несмотря на то, что ЦБ Австралии ухудшил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2-3% с ожидавшихся в мае 2,5-3,5%.