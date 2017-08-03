"Метинвест" заявляет о провокациях полиции в отношении подразделения компании в Кривом Роге

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, расценивает как провокацию осуществленные полицией обыски и блокирование работы офиса своего подразделения "Метинвест Бизнес Сервис" в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Сегодня, 3 августа в 7:45, в офис предприятия "Метинвест Бизнес Сервис" (МБС, г. Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 93), которое отвечает за бухгалтерское сопровождение криворожских комбинатов группы "Метинвест", ворвались неизвестные люди в масках с оружием, в форме полиции, и без объяснения причин заблокировали офисное здание. При нападении выломали двери. К работникам предприятия, которые были в офисе, применили психологическое давление, угрожая автоматами", - сообщается в официальном комментарии холдинга

При этом отмечается, что "учитывая те обстоятельства, что в офис МБС вошли без предупреждения, не санкционировано, без предъявления каких-либо документов и пояснений, компания "Метинвест Бизнес Сервис" заявляет, что такие действия являются незаконными и провокационными".

"То, что ситуация спланирована специально, подтверждает и тот факт, что деятельность "Метинвест Бизнес Сервис" связана с бухгалтерским учетом и начислением заработной платы для ряда предприятий группы "Метинвест", и именно в начале месяца МБС занимается начислением заработной платы", - констатируется в заявлении.

Также подчеркивается, что все бухгалтерские операции проводятся прозрачно, согласно законодательству.

"Все предприятия группы также работают согласно законодательству Украины: ежемесячно выплачивают налоги, вкладывает средства в развитие производства и социальное развитие городов, где находятся подразделения компании", - резюмируется в заявлении.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".