Экономика

18:57 03.08.2017

Лёвочкин: Поддержка экономики в I полугодии недофинансирована на 26%, здравоохранение – на 65%

Несмотря на заявления о перевыполнении бюджета, власть в первом полугодии не выделила на здравоохранение 65% средств, положенных из общего фонда бюджета, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Лёвочкин со ссылкой на данные Минфина и Госказначейства.

"Власть рассказывает, что бюджет перевыполнен, и одновременно недодаёт средства на самые важные нужды страны. Минфин с Госказначейством сообщают, что доходы госбюджета в первом полугодии возросли на 48%. И они же сообщают, что из общего фонда госбюджета здравоохранение недополучило 65% средств. А ведь речь идёт об отрасли, которая находится в критическом положении", – цитирует С.Лёвочкина пресс-служба "Оппозиционного блока" в четверг.

По словам политика, по статье "Поддержка секторов экономики" невыполнение плана выделения денег – 26,1%.

"Список можно продолжить: соцобеспечение недополучило 17,4% средств, образование – 7,5%, культура – 25,4%. Доходы в бюджет поступили, парламент деньги выделил, но до учителей, библиотекарей и соцработников они не дошли", – добавил он.

С.Лёвочкин назвал социально-экономическую политику нынешней власти не адекватной ситуации в стране.

"Оппозиционный блок считает такой подход к нуждам страны и её граждан серьёзной ошибкой, если не сказать жёстче. И потому наша цель – сделать расходы на экономику и социальную сферу приоритетными. Так должна поступать любая нормальная власть, если она профессиональна", – заявил народный депутат.

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