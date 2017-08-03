Комиссия МЭРТ рекомендовала 10 кандидатов для отбора 4-х независимых членов набсовета ОГХК

Конкурсная комиссия Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины по отбору на должности четырех независимых членов наблюдательного совета (НС) ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) рекомендовала 10 кандидатов из 18 участников конкурса.

Согласно объявлению на сайте ведомства, 5, 12, 31 июля, 1-2 августа 2017 года состоялись заседания комиссии по конкурсному отбору независимых членов набсовета ОГХК.

Для участия в конкурсном отборе были поданы документы от 18 претендентов. По решению комиссии к конкурсному отбору допущено 18 участников. Комиссией были проведены собеседования с 17 участниками конкурсного отбора и отобрано 10 участников, которые набрали наибольшее количество баллов.

"В комитету по назначению руководителей особенно важных для экономики предприятий комиссией поданы предложения относительно кандидатур на четыре объявленных вакансии независимых членов наблюдательного совета по таким сферам компетенции: финансы – три кандидатуры, внешнеэкономическая деятельность – две кандидатуры, управление рисками – три кандидатуры, стратегическое управление – две кандидатуры", - констатируется в объявлении МЭРТ.

Как сообщалось, МЭРТ 19 мая текущего года объявило конкурс по отбору 4-х независимых членов набсовета ОГХК, в управление которой переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), и которое планируется приватизировать в 2017 году.

ОГХК в 2016 году нарастила чистую прибыль на 7%, или на 45,9 млн грн, по сравнению с предыдущим годом - до 677,678 млн грн. Чистый доход компании за 2016 год возрос до 2,442 млрд грн, или на 33%. EBITDA увеличилась с 820,091 млн грн до 1,083 млрд грн, или на 32%.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Фактическую деятельность ГП "ОГХК" начало с августа 2014 года, когда правительство решило передать ему в управление имущественные комплексы ВГМКа и ИГОКа.

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК".

Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.