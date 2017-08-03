Экономика

18:22 03.08.2017

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $52,72 за барр.

Цены на нефть растут в четверг, инвесторы продолжают оценивать опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране и, наконец, нашли в них позитивные моменты, пишет Dow Jones.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 кв подорожали на $0,36 (0,69%) - до $52,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,22 (0,44%) - до $49,81 за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,53 млн баррелей, тогда как эксперты S&P Global Platts в среднем прогнозировали снижение на 2,8 млн баррелей.

Запасы бензина в США опустились по итогам седьмой недели подряд - на 2,52 млн баррелей. При этом спрос на бензин вырос до исторического максимума - 9,84 млн баррелей в сутки.

"Существенное увеличение спроса смогло успокоить "быков", - отмечают эксперты ANZ Bank.

"Приличная доля избыточных запасов нефти была сокращена, и этот процесс продолжается и набирает силу", - сказал аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Мэллинсон.

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