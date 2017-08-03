ГФС отчиталась о перечислении 8,11 млрд грн таможенных сверхплановых поступлений

Государственная фискальная служба (ГФС) с начала 2017 года в рамках эксперимента направила половину перевыполненных таможенных платежей в сумме 8,11 млрд грн на реконструкцию дорог в рамках действующего в Украине эксперимента, сообщается на сайте ведомства.

"Рассчитываем, что по итогам года таможни перечислят на дороги около 12 млрд грн", – цитирует пресс-служба ГФС исполняющего обязанности главы ведомства Мирослава Продана.

По данным ГФС, лидером по отчислениям стала Одесская таможня, обеспечив почти 1,6 млрд грн на развитие инфраструктуры своего региона. Киевская таможня перечислила 1,4 млрд грн, Львовская – 666 млн грн, Киевская городская таможня – 603 млн грн.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года президент Украины подписал закон о проведении эксперимента в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях, согласно которому половина сверхплановых поступлений от работы таможни будет направляться на реконструкцию и ремонт дорог в этих регионах.

В 2017 году таможенный эксперимент заработал во всех областях страны.