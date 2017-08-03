"Метинвест" сменил руководителя ХТЗ на НКТ, поручив выполнение его обязанностей ио гендиректора ЕМЗ

Наблюдательный совет (НС) ЧАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ, НКТ Донецкой обл.), входящего в группу "Метинвест", прекратил полномочия генерального директора предприятия Дениса Новикова, поручив выполнение этих обязанностей исполняющему обязанности гендиректора ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ) Кириллу Авраменко.

Согласно официальному сообщению ХТЗ, кадровый вопрос рассмотрен на заседании НС 31 июля 2017 года.

Д.Новиков занимал должность гендиректора с 22 мая 2015 года по 31 июля 2017 года.

К.Авраменко назначен и.о. гендиректора с 1 августа на неопределенный срок.

Как сообщалось, на заседании НС ЧАО "ЕМЗ" 26 июля 2017 года исполняющим обязанности гендиректора завода был назначен финансовый директор ЧАО "Енакиевский коксохимпром" К.Авраменко вместо Петра Егорченко. Последний исполнял обязанности гендиректора ЕМЗ с 4 апреля по 26 июля 2017 года после увольнения в связи с окончанием контракта Александра Подкорытова.

Также сообщалось, что "Метинвест" сменил и.о. гендиректора "Комсомольского рудоуправления" на НКТ, назначив на эту должность финансового директора ЧАО "Краснодонуголь" Валентина Кононова.

"Метинвест" 15 марта текущего года заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на НКТ, после чего аннулировал все доверенности предприятий группы на НКТ.

ХТЗ - ведущий украинский производитель нефтегазовых труб большого диаметра (ТБД). Производит прямошовные сварные трубы большого диаметра (от 478 мм до 1420 мм) для магистральных газо- и нефтепроводов. Его мощности позволяют производить 1,6 млн тонн труб в год.

На конец 2015 года крупнейшим акционером ХТЗ является холдинговая компания группы "Метинвест" Metinvest B.V. (Нидерланды), владеющая 93,4826% акций предприятия.

Уставный капитал ПАО "ХТЗ" – 140,360 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".