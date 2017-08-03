Экономика

17:41 03.08.2017

ЛСОУ провела заседание рабочей группы по вопросам авиационного страхования

Лига страховых организаций Украины 3 августа 2017на заседании рабочей группы по вопросам авиационного страхования обсудила проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного авиационного страхования гражданской авиации".

Как сообщается в пресс-релизе Лиги, цель проекта - приведение в соответствие с положениями новой редакции Воздушного кодекса Украины норм действующего порядка и правил проведения обязательного авиационного страхования гражданской авиации, согласование этих норм с основными требованиями Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок - Монреальская конвенция.

По словам вице-президента ЛСОУ Романы Навальковской, в проект постановления внесены новые виды обязательного авиационного страхования гражданской авиации - страхование ответственности эксплуатанта аэропорта (аэродрома) и сертифицированных субъектов наземного обслуживания за вред, причиненный третьим лицам; страхование ответственности организаций, предоставляющих услуги по аэронавигационному обслуживанию, за вред, причиненный третьим лицам; определены минимальные страховые суммы этой ответственности, что будет способствовать приближению к международным требованиям страхового рынка.

По мнению председателя правления - исполнительного директора СК "Бусин" Ирины Морозовой, согласно тексту действующей редакции постановления №1535, страхование ответственности эксплуатанта перед третьими лицами и ответственности перевозчика за вред пассажирам, багажу, почте, грузу были разделены на два отдельных вида, но типовой договор был объединен, поскольку в 90% случаев авиакомпании страхуют одновременно оба вида ответственности. Согласно проекту постановления и типовым договорам, к нему разработан отдельный договор страхования ответственности перевозчика за вред пассажирам, багажу, почте, грузу, а страхование ответственности эксплуатанта перед третьими лицами объединены с другими видами страхования ответственности.

"Учитывая многолетний опыт авиационного страхования, разделение этих видов страхования приведет к усложнению документооборота, увеличению вдвое количества договоров и сертификатов страхования. Более того, это не соответствует международной практике", - отметила она.

По результатам заседания участники заседания решили обратиться с соответствующим письмом в Министерство инфраструктуры Украины.

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