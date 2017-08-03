Экономика

17:27 03.08.2017

ДТЭК провел общественные слушания по строительству Приморской ВЭС в Запорожской области

Энергохолдинг "ДТЭК" провел общественные слушания по проекту строительства двух очередей Приморской ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 200 МВт в Запорожской области, сообщила пресс-служба холдинга.

"1 и 2 августа прошли встречи с жителями Борисовского сельского совета и города Приморск, на территории которых планируется построить первую очередь станции. Вблизи этих населенных пунктов будут установлены 26 ветроэлектроустановок (ВЭУ). Еще 26 ВЭУ – Приморская ВЭС-2 – будут расположены в границах Ботиевской объединенной общины. Слушания в Ботиево прошли 3 августа …. Жители поддержали строительство станции", - говорится в сообщении.

ДТЭК намерен сдать в эксплуатацию обе очереди Приморской ВЭС до 2020 года. Общая стоимость проекта – около EUR 300 млн. При строительстве станции предполагается использовать ВЭУ установленной мощностью 3,8 МВт производства компании General Electric.

Как сообщалось, "ДТЭК" в 2011 году начал строительство Ботиевской ветряной электростанции (ВЭС) в Запорожской области и в октябре 2012 года запустил ее первую очередь. В настоящее время установленная мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 МВт.

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